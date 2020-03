Hückeswagen : Illegales Autorennen an der Bever – Polizei erwischt Fahrer

Nach dem illegalen Autorennen an der Bever-Talsperre stellte die Polizei sechs Wagen sicher. Foto: Polizei OBK

Hückeswagen Sechs Männer im Alter zwischen 22 und 26 Jahren hatten sich für den späten Samstagabend zu einem illegalen Beschleunigungsrennen im Bereich Kleineichen und Bever-Talsperre getroffen. Pech für sie, dass die Polizei informiert wurde, die mit zwei Streifenwagen anrückte.

Dass es an der Bever-Talsperre illegale Autorennen im Bereich des Damms geben soll, ist längst kein Geheimnis mehr. Am vorigen Samstag erwischte die Polizei einige Autofahrer, die sich Beschleunigungsrennen geliefert hatten. Das teilte Polizei-Sprecher Michael Tietze am Montag mit.

Gegen 23.15 Uhr waren der Polizei mehrere Autos gemeldet worden, die in Kleineichen auf der Bevertalsstraße zwischen der B 237 und dem Beverdamm offenbar Rennen fuhren. An der Talsperre kam einer Streifenwagenbesatzung in Höhe des Staudamms eine Kolonne von sieben Fahrzeugen entgegen. „Auf die Anwesenheit der Polizei reagierten die Kolonnenmitglieder recht unterschiedlich“, berichtete Tietze: „Während das erste Auto beschleunigte und an dem Streifenwagen vorbei mit hoher Geschwindigkeit davon fuhr, stoppten die nachfolgenden Autos zunächst.“ Ein Teil der Fahrer wendete ihre Autos und versuchte so, sich einer Kontrolle zu entgehen. Sie wurden allerdings kurz darauf von einer weiteren Streifenwagenbesatzung gestoppt, die ihnen entgegenkam.

Zum Teil waren die Reifen der getunten Autos abgefahren. Foto: Polizei OBK

Die Autos der Beteiligten – vier BMW, ein Mercedes und ein Toyota – waren allesamt getunt und zumindest in Teilen unzulässig umgebaut; ein Auto war gar mit nahezu profillosen Reifen unterwegs. Die 22 bis 26 Jahre alten Fahrer stammen allesamt nicht aus dem Oberbergischen, sondern wohnen in Gevelsberg, Hagen, Kürten, Odenthal, Wermelskirchen und Witten. „Sie hatten auf der Fahrbahn deutliche Spuren von Beschleunigungsrennen hinterlassen“, berichtete der Polizei-Sprecher. Das veranlasste seine Kollegen dazu, sowohl die Fahrzeuge als auch die Führerscheine der Beteiligten zu beschlagnahmen. Der Wagen, der sich der Kontrolle entziehen konnte, ist ebenfalls bekannt, so dass auch gegen dessen Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotene Kraftfahrzeugrennens eingeleitet wurde.

