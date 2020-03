Pandemie in Grevenbroich : Neue Station für Corona-Patienten im Elisabethkrankenhaus

Grevenbroich Im Elisabethkrankenhaus wurde eine neue Station für Menschen mit Corona-Virus eingerichtet, die sich in häuslicher Quarantäne nicht versorgen können und niemanden haben, der ihnen hilft. Die Betreuung übernehmen die Malteser.

Bislang wurden insgesamt 361 Infektionen mit dem Coronavirus im Rhein-Kreis Neuss bestätigt – Vorsorgemaßnahmen laufen für den Fall, dass sich die Situation weiter zuspitzt. Das Elisabethkrankenhaus stellt jetzt eine besondere Station bereit. Sie ist gedacht für Menschen, die unter häuslicher Quarantäne stehen. Eigentlich müssten nicht wegen einer Erkrankung in eine Klinik, aber in ihrer eigenen Umgebung kämen sie nicht zurecht – auch nicht mit Hilfe karitativer Organisationen. Die Betreuung übernehmen Mitarbeiter des Malteser Hilfsdienstes. Die Station ist für Menschen aus dem gesamten Kreisgebiet vorgesehen, sie ist die erste dieser Art im Rhein-Kreis. Bislang wurde dort noch niemand aufgenommen.

„Es geht hier um eine soziale Aufgabe“, erläutert Marc Zellerhoff, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst. „Die Zielgruppe sind Menschen, die das Coronavirus in sich tragen, die keine oder nur leichte Symptome zeigen, dennoch aber nicht in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können.“ Dies gelte etwa für alte Menschen, „die in der Quarantäne niemanden haben, der ihnen die Medikamente verabreicht oder im Haushalt aufräumt – die also allein in der Wohnung leben, aber an der Grenze sind und etwas Hilfe brauchen.“ Für die Menschen auf dieser Station ist nicht medizinische Pflege nötig, sondern soziale Betreuung“, erläutert Zellerhoff.