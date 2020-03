Zahlen aus Oberberg : Corona – zweiter Toter, 15 Fälle in Hückeswagen

Corona – zweiter Toter, 15 Fälle in Hückeswagen

Kreisweit müssen derzeit vier Patienten, die an dem Coronavirus erkrankt sind, beatmet werden. (Symbolfoto). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Hückeswagen/Radevormwald Die Kreisverwaltung veröffentlicht die aktuellen Zahlen zur Corona-Krise.

Eine 84 Jahre alte Person aus dem Oberbergischen Kreis, die positiv auf das Coronavirus getestet worden war und sich in stationärer behandlung befand, ist gestorben, teilt Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung mit. Das ist der zweite Todesfall im Kreis im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt gibt es im Oberbergischen 203 bestätigte Fälle, 17 Menschen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung. Davon werden vier beatmet. 30 Betroffene konnten inzwischen gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen werden.

In Hückeswagen sind derzeit 15 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, in Radevormwald 19 und in Wipperfürth 39.