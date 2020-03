Hückeswagen : Schloss fehlt’s an Stimmen fürs „schönste NRW-Rathaus“

Hückeswagen Beim Wettbewerb um das „schönste Rathaus in NRW“ siegte das aus Recklinghausen. Das Hückeswagener Schloss kam nicht unter die besten Zehn.

Was für die Hückeswagener einzigartig ist, stieß im Land offenbar auf weniger Begeisterung: Bei dem Wettbewerb um das „schönste Rathaus in NRW“ kam das Grafenschloss, in dem Teile der Stadtverwaltung untergebracht sind und der Bürgermeister „residiert“, nicht unter die besten Zehn. Die meisten der 60.272 abgegebenen Stimmen bei der zweiwöchigen Internet-Abstimmung im Februar / März entfielen auf das Rathaus Recklinghausen, teilte das Landesministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung am Samstag mit. Der Remscheider Verwaltungssitz kam auf Platz fünf. Im Herbst waren 74 NRW-Rathäuser für den Wettbewerb nominiert worden.