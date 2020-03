Jugendzentrum Hückeswagen : Mit Hochdruck gegen den Winterdreck

Hückeswagen Das Juze-Team bereitet die Minigolfanlage für Tag X vor. Normalerweise wäre Ostern der Saisonstart.

Für Jugendliche ist das Jugendzentrum (JuZe) im Brunsbachtal aufgrund der Corona-Situation derzeit geschlossen. Das Kontaktverbot gilt natürlich auch in der städtischen Einrichtung, um der Verbreitung des Virus entgegenzuwirken. Leiterin Andrea Poranzke, ihr Stellvertreter David Visse sowie die Honorarkräfte des JuZe sind dennoch nicht untätig. „Wir bereiten die Außenanlage für den Tag X vor und können dann, wenn es soweit ist, sofort den Schlüssel umdrehen“, sagt die Stadtjugendpflegerin.

Der Garten mit Grillecke hat bereits eine frühlingshafte Bepflanzung erhalten, der Sandkasten wird repariert, und auf dem Beach-Volleyballfeld wurde die Sandfläche geebnet. Auch im Jugendzentrum selbst wird gearbeitet: So wurden Defektes aussortiert, die Spiele auf Vollständigkeit überprüft und natürlich kräftig geputzt. Jetzt geht es dem Winterdreck auf der Minigolfanlage an seine Existenz. Das ist eine Menge Arbeit, und bisher fehlte es auch an den benötigten Arbeitsgeräten. „Wir haben zwar einen alten Hochdruckreiniger, aber der reicht dafür einfach nicht aus“, sagt Andrea Poranzke mit Blick auf die große Anlage mit 18 Bahnen auf drei Ebenen.