Oberberg/Hückeswagen : Keine Elternbeiträge für Kindergärten & Co. im April

Oberberg Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Situation entlastet die Landesregierung Familien in Nordrhein-Westfalen und setzt im April die Elternbeiträge für Kitas, Offene Ganztagsschulen und Kindertagespflegen aus.

„Diese Entscheidung begrüße ich sehr“, sagt Landrat Jochen Hagt, der sich zuvor für die neue Regelung eingesetzt hatte. „Mir ist wichtig, dass die Familien im Oberbergischen Kreis in dieser außergewöhnlichen Situation finanziell entlastet werden.“ Ihm sei bewusst, dass sie die Folgen der Corona-Krise unmittelbar spürten. Denn nicht nur die Kinderbetreuung müsse anders organisiert werden, in vielen Familien änderte sich auch die finanzielle Situation, zum Beispiel durch Kurzarbeit.

Zwar ist die Entscheidung bereits gefallen, die Elternbeiträge für Kitas, Offene Ganztagsschulen und Kindertagespflegen im Hinblick auf die aktuelle Corona-Situation für April auszusetzen, allerdings liegt der notwendige Erlass aktuell noch nicht vor, weshalb entsprechend der Dringlichkeitsbeschluss noch nicht gefasst werden konnte. Trotzdem haben einige Kommunen bereits vorbereitende Maßnahmen ergriffen: In einigen oberbergischen Städten und Gemeinden ist der Einzug der Elternbeiträge für den Monat April bereits gestoppt worden. „Dennoch kann es in einigen Fällen vorkommen, dass die Gebühren für April, aufgrund technisch definierter Zahlungsläufe, eingezogen werden“, sagt der Landrat. In diesen Fällen würden schnellstmöglich Lösungen zur Rückerstattung gefunden. Eltern, die ihre Kinder in der Tagespflege betreuen lassen, könnten den Dauerauftrag bzw. die Zahlung für April 2020 stoppen.

www.obk.de/coronavirus