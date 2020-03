Coronavirus : Noch ist die Situation im Hospital gut händelbar

Das Bernhard-Krankenhaus hat erste Patienten aufgenommen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Das Haus hat viele Unterstützer.

Jörg Verfürth Die Mitarbeiterin ist wieder gesund und im Dienst. Sie hatte nur ganz leichte Symptome wie bei einem grippalen Infekt. Ihre Kollegen in der Personalabteilung wurden daraufhin getestet und waren in Quarantäne. Keiner von ihnen wurde positiv getestet.

Verfürth Ja. Wir behandeln seit einer Woche einen Patienten, dessen Gesundheitszustand sich sehr schnell verschlechtert hat. Er kam zunächst auf die Isolierstation. Nachdem sich die Lage weiter rapide verschlechterte, wurde er auf die Intensivstation verlegt und beatmet. Unter der Situation ist sein Zustand inzwischen stabilisiert und auf einem guten Weg (Stand Montag, 30. März, 10 Uhr). Seit Donnerstag befinden sich zwei positiv getestete Personen und mehrere Verdachtsfälle in getrennten Zimmern auf der Isolierstation. Wir warten auf die Ergebnisse. Im Moment ist die Situation in unserem Haus dank der guten Vorbereitung gut händelbar.

Verfürth Einmal davon abgesehen, dass das St.-Bernhard-Hospital grundsätzlich in Form von Pandemieplänen vorbereitet ist, haben wir schon zu einem frühen Zeitpunkt einen Krisenstab gegründet und uns mit allen Abteilungen, Ärzten und Pflegern abgestimmt. So haben wir frühzeitig festgelegt, welche beiden Stationen in unserem Haus als primäre Isolierstationen genutzt werden. Beide sind gut abgeschottet. Auf der Intensivstation gibt es zehn Beatmungsplätze. Die Anzahl der Intensivplätze wurde von zehn auf 24 erhöht, also mehr als verdoppelt. Die IMC-Station befindet sich im selben Bereich. Es handelt sich um eine erweiterte Überwachungsstation. Damit sind wir baulich für den Ernstfall vorbereitet. Die Zahl der Beatmungsgeräte wird noch aufgestockt, von den bestellten Geräten wurden inzwischen fünf geliefert. Im Moment herrscht eine Ruhephase, die wir nutzen, um unsere Mitarbeiter intensiv zu schulen. So lernen Ärzte aus den chirurgischen und orthopädischen Kliniken gerade den Umgang mit Beatmungsgeräten oder der Bauchlagerungs-Technik.