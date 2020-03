Hückeswagener Helden der Coronakrise : „Wir haben es gut in dieser Zeit“

Info

Persönliches Katharina Wnuk ist 40 Jahre alt, geboren in Wermelskirchen, lebt aber seit fast 20 Jahren in der Schloss-Stadt.

Schulen Sie unterrichtet Deutsch und evangelische Religion am Evangelischen Gymnasium Meinerzhagen. Nebenbei hatte sie in den vergangenen Jahren drei Jahre am Berufskolleg in Hückeswagen unterrichtet. Ihr Referendariat absolvierte sie am Gertrud-Bäumer-Gymnasium in Remscheid.

Passion Für Katharina Wnuk ist Lehrersein der absolute Traumberuf – und das nicht nur in den Schulferien.