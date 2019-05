Spielersuche : SC Heide will zweite Mannschaft aufstellen

Hückeswagen Der SC Heide, der offiziell seit Dezember 2016 als Verein existiert, spielte von August 2017 bis Juli 2018 in er Kreisliga C.

Da letztere auf jeden Fall an den Start gehen solle, werde auch ein zweiter Trainer gesucht. „Unser jetziger Trainer kann sich ja natürlich nicht zweiteilen – und soll auch noch ein wenig Privatleben übrig haben“, sagte Zrock und lachte. Das Alter der Spieler sei grundsätzlich egal, nur volljährig sollten sie sein. „Wir haben nur Männer-Teams, deswegen suchen wir auch nur männliche Spieler. Am wichtigsten ist aber, dass die Chemie und die Werte der neuen Spieler stimmen und zu uns passen“, betonte Zrock.

„Seit der laufenden Saison sind wir in der Kreisliga B", sagte Zrock. Trainiert werde jeden Dienstag und Freitag ab 18.45 Uhr am Sportplatz Schnabelsmühle. Hinweis: Bei Interesse per Telefon unter 01578 2647021 oder per E-Mail unter vorstand@sc-heide.de melden.