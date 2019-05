Integriertes Stadtentwicklungskonzept : Idee: Keine Autos am Bahnhofsplatz

Hückeswagen Hintergrund der vier Aktionen, die vom Bü­ro Stadt- und Re­gio­nal­pla­nung Dr. Jan­sen aus Köln mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung angeboten werden, ist es, mit den Bürgern die Orte der Innenstadt genauer zu betrachten.

Auch zur zweiten Raumerlebnisaktion in Vorbereitung für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) waren 15 Hückeswagener zum Bahnhofsplatz gekommen. Hintergrund der vier Aktionen, die vom Bü­ro Stadt- und Re­gio­nal­pla­nung Dr. Jan­sen aus Köln mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung angeboten werden, ist es, mit den Bürgern die Orte der Innenstadt genauer zu betrachten. Für diese Bereiche wurde beim Ideenwochenende im März besonderer Bedarf festgestellt. „Wir wollen das als Planungsbüro nicht im stillen Kämmerlein machen, sondern in den Dialog mit den Bürgern kommen“, sagte Stephanie Kemper von Planungsbüro. Am Montag standen Bahnhofstraße und Bahnhofsplatz im Mittelpunkt. Verkehr und Gestaltung der beiden Plätze seien die Hauptpunkte gewesen, die von Bürgern im März angemerkt wurden. „Das wollen wir vertiefen. Wir bitten Sie nun, sich alleine oder in der Gruppe auf die Atmosphäre der Straße und des Platzes einzulassen und nachzufühlen, was Sie hier gut finden, was in Ordnung ist und was verbesserungswürdig“, sagte Kemper. Im Anschluss gingen die Teilnehmer zum Heimatmuseum, um dort die Ideen zusammenzutragen, die in das Konzept einfließen sollen.