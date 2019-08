Tag der offenen Tür in Hückeswagen : 3-Städte-Depot stellt historische Maschinen vor

Hückeswagen Der Verein, der sich um historische Maschinen kümmert, lädt für Sonntag, 25. August, 11 bis 16 Uhr, zum Tag der offenen Tür ein.

Die Idee ist, historisch-technische Objekte von Industrie und Handwerk aus der Region zu erhalten und vorzuführen. Damit ist der Verein 3-Städte-Depot für regionale Industriegeschichte ein gutes Stück weiter gekommen. Jüngstes „Baby“ ist eine historische Heißdruckpresse, die jetzt von ihrem „Paten“ Frank Franzke in Betrieb genommen wurde. Was auf und mit ihr alles produziert werden kann, wie die vielen anderen Maschinen funktionieren und welche Geschichte(n) sie haben, erfahren die Besucher des Tags der offenen Tür des 3-Städte-Depots am kommenden Sonntag auf dem Gelände der ehemaligen Firma Bȇché & Grohs an der Peterstraße. Um die 200 Exponate aus dem Bergischen Land haben die Mitglieder bisher bereits zusammengetragen.