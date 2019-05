Sportliches Beisammensein : Tennisvereine eröffnen Freiluftsaison

Hückeswagen Mehr als 50 Tennisfreunde mit ihren Familien, darunter zahlreiche Jugendliche, erschienen auf der Anlage des TC Blau-Rot an der Schnabelsmühle und spielten Mixed und Doppel, wobei nicht die Ergebnisse, sondern der Spaß im Vordergrund standen.

Bei viel Sonne eröffneten die Tennisvereine HTC 73 und TC Blau-Rot die Freiluftsaison unter dem Motto „Deutschland spielt Tennis“ – Hückeswagen auch“. Mehr als 50 Tennisfreunde mit ihren Familien, darunter zahlreiche Jugendliche, erschienen auf der Anlage des TC Blau-Rot an der Schnabelsmühle und spielten Mixed und Doppel, wobei nicht die Ergebnisse, sondern der Spaß im Vordergrund standen, berichtet Kerstin Lewak-Wolter vom TC Blau-Rot. An einem Buffet mit selbstgemachten Köstlichkeiten und Grillwürstchen stärkten sich die Aktiven. Beim gemütlichen Beisammensein wurden viele Gespräche geführt und Informationen über den Trainings- und Spielbetrieb ausgetauscht, da auch von beiden Vereinen einige Jugend- und Herrenmannschaften in Kooperation die Meisterschaftsspiele bestreiten. Positiv bewerteten die Gäste die teils erneuerte Zaunanlage tatkräftig unterstützt von der Sparkasse. Die beiden Vereinsvorstände wünschten allen Mitgliedern eine gute, erfolgreiche und vor allem sonnige Saison, schreibt Kerstin Lewak-Wolter in ihrem Bericht von der Saisoneröffnung.