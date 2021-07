Gladbacher HTC in der Tennis-Bundesliga : Zur Meisterprüfung nach Mannheim

Robin Haase ist am Sonntag für den GHTC im Einsatz. Foto: Henrik Schmidt/GHTC

Tennis Am Sonntag tritt der Gladbacher HTC im Spitzenspiel bei Titelverteidiger Grün-Weiss Mannheim an. Es ist ein wegweisendes Spiel um die Meisterschaft. Unruhe gibt es derweil um Top-Spieler Cristian Garin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Brickwedde

Wenn es um die Vorzüge der Bundesliga geht, fällt häufig das Argument „der guten Stimmung“ in den Stadien. Und wer auch immer das sagt, denkt dabei nicht selten an Mannheim. „Die Atmosphäre ist dort immer sensationell. Das ist auch für die Spieler immer ein Event“, sagt Henrik Schmidt, Teamchef des GHTC. „Seit vielen Jahren haben die bei Heimspielen mit bis zu 4000 Zuschauern die Bude voll“, sagt er weiter. In Zeiten der Pandemie geht das selbstredend nicht, 1500 Zuschauer sind laut Vorgaben am Sonntag dennoch möglich.

Hinzu kommt, dass in Mannheim auch stets ansehnliches Tennis geboten wird, zuletzt gewann Grün-Weiss in den Jahren 2018 und 2019 die Bundesliga. Als Titelverteidiger, da die Saison 2020 coronabedingt ausfiel, schlägt sich Mannheim auch in diesem Jahr ordentlich, rangiert auf Platz zwei (Bilanz 8:2-Punkte) nach fünf Spieltagen. Nur eine Mannschaft steht besser da: Der Gladbacher HTC mit einer Bilanz von 9:1-Punkten.

Für das Team von Schmidt steht somit am Sonntag das zweite Spitzenspiel in Folge an. Am vergangenen Sonntag musste sich der GHTC bereits mit dem direkten Verfolger TC Großhesselohe messen und setzte sich mit 4:2 durch – wobei zur ganzen Geschichte gehört, dass Großhesselohe nicht in Bestbesetzung antrat. Nun steht die nächste Meisterprüfung in Mannheim an. „Das ist ein extrem wichtiges Spiel“, sagt Schmidt, fügt aber auch an: „Am Sonntag wird die Meisterschaft noch nicht vergeben.“ Drei Saisonspiele stehen im Anschluss noch aus. Ein entscheidender Wegweiser, ob der GHTC die zweite Meisterschaft nach 2016 gewinnen kann, ist die Partie dennoch. „Mannheim hat eine gute Mannschaft, wir aber auch. Es wird eine Schlacht im positiven Sinne. Die Tagesform wird entscheiden“, sagt Schmidt. Kurz: Alles ist möglich.

Die Meldeliste der Mannheimer schmückt übrigens auch der Name Dominic Thiem, US-Open-Sieger des Vorjahres und die aktuelle Nummer sechs der Welt. Allerdings plagte sich Thiem zuletzt mit einer Handverletzung herum und war zuletzt 2018 für Mannheim in der Bundesliga am Schläger. Schmidt geht daher nicht von einem Einsatz des Österreichers aus. Ein Mitwirken anderer Spitzenspieler aus dem Mannheimer Kader wie den Serben Dusan Lajovic (Nummer 45 der Welt) oder den Argentinier Federico Delbonis (Nummer 46) hält Schmidt aber für gut möglich.

Beim GHTC waren am Freitag Andrej Martin, Robin Haase sowie Aleksandr Nedovyesov im Doppel für die Partie fix. Eine Teilnahme von Daniel Altmaier stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Der Kempener, zuletzt mit guter Form, bestritt am Freitag noch das Halbfinale beim ATP-Turnier in Kitzbühel – schied dort jedoch in drei Sätzen aus.