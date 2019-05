Katholische Frauengemeinschaft : Spende für die Jugend des THW

Hückeswagen Die Katholischen Frauen überreichen 400 Euro an die Jugend des Technischen Hilfswerks.

Bei der Karnevalssitzung der katholischen Frauengemeinschaft von St. Mariä Himmelfahrt wurde wieder von vielen Gästen für den guten Zweck gespendet. Das rote Herz der Frauengemeinschaft war wieder gut gefüllt. Traditionell wird das Geld ausschließlich für Hückeswagener Institutionen verwendet. In diesem Jahr freuten sich Monika Lübbert und Claudia Hoff von den katholischen Frauen, eine Spende in Höhe von 400 Euro an die Jugend des Technischen Hilfswerks (THW) in Hückeswagen überreichen zu können, teilt Pressesprecherin Monika Wedekind mit.