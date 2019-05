Schützenfest : Knappe Entscheidung bei Malwettbewerb

Hückeswagen Madleen Persian gewinnt mit ihrem Bild von Hückeswagen den Wettbewerb des Schützenvereins: Ihr Motiv wird auf etwa 120 Plakaten zum Schützenfest einladen.

„Jede Klasse hat schon eine Vorauswahl getroffen“, sagt Bernd Unke, der den Wettbewerb vor 14 Jahren ins Leben rief. Fünf Bilder durfte jede der fünf Klassen einreichen. Sowohl die Viertklässler der Gemeinschaftsgrundschule Wiehagen als auch der Löwen-Grundschule haben ihr Können gezeigt. Mal mit Buntstift, dann mit Filzstiften haben sie ihre Vorstellungen vom Schützenfest, von Schloss und Kirche, von Kirmes und Festzelt aufs Papier gebracht. Die Werke hat Unke an einer Leiste am Schießstand der Schützen befestigt und Montagabend gilt es, die Werke zu bewerten – anonym natürlich. Keines der Jurymitglieder weiß, von wem die Bilder stammen oder welche Klassen sie eingereicht haben.

Montag Am 29. Juli beginnt um 11 Uhr das Königsfrühstück am Schießstand, um 14 Uhr das Prominentenschießen – anschließend das Königsschießen. Die Proklamation findet erstmals gegen 17.30 Uhr im Zelt statt, um 19.30 Uhr beginnt der Königsball.

Sonntag Am 28. Juli beginnt um 11 Uhr das Frühkonzert, um 15.45 Uhr der Festumzug, um 20.30 Uhr Toten- und Gefallenenehrung, anschließend der Zapfenstreich am Schloss.

Freitag Am 26. Juli beginnt das Schützenfest mit der Seniorenfeier, abends richtet die Stadt den Ehrenamtsabend aus. Am Nachmittag fällt der Startschuss zur Kirmes.

Am Ende fällt die Entscheidung knapp aus: Das Filzstiftbild von Madleen Persian, die die Klasse 4a der GGS Wiehagen besucht, bekommt 74 Punkte und gewinnt den Wettbewerb. Das Mädchen hat Schloss und Schlossberg verewigt und der Kirmes ein künstlerisches Gesicht gegeben. Nur zwei Punkte weniger bekommt Sinja Kaul aus der 4a der Löwen-Grundschule für ihr Werk. Besonderer Hingucker auf ihrem Bild: Die gut gelaunten Schützen, die den Betrachter in Uniform und mit Hut vom Bild ansehen, dazu hat sie einen schmucken Schriftzug entworfen. Den dritten Preis mit 58 Punkten gewinnt Olivia Mohr, ebenfalls Schülerin der 4a der Löwen-Grundschule. Das Bild von Madleen Persian wird auf 120 Plakate gedruckt und nicht nur Hückeswagen, sondern auch in vielen Nachbarstädten für das Schützenfest Ende Juli werben. Außerdem bekommt die Siegerin bei der Ehrung während des Frühkonzerts beim Schützenfest jeweils einen 50 Euro-Gutschein für das Spielwarengeschäft Heinhaus und das Kindermodegeschäft „Bubble’s“. Die Zweitplatzierte erhält Gutscheine im Gesamtwert von 60 Euro, die Drittplatzierte von 40 Euro. Die meisten Punkte in der Klassenwertung sammelt die 4a der Gemeinschaftsgrundschule Wiehagen – und erhält 100 Euro für die Klassenkasse.