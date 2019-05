Evangelische Kirchengemeinde : Konfirmanden sammeln Geld für Waisen

Hückeswagen Bei der achtwöchigen Vorbereitung hatten sich die Jugendlichen das Thema „Glauben und Denken“ ausgesucht.

Neun Jugendliche – acht Jungen und ein Mädchen – wurden am vergangenen Sonntag in der Pauluskirche an der Markstraße von Pfarrer Reimund Lenth konfirmiert. Im Rahmen der achtwöchigen Vorbereitung hatten sich die Jugendlichen der evangelischen Kirchengemeinde Hückeswagen das Thema „Glauben und Denken“ ausgesucht, sagte Lenth. „Es ging um durchaus komplexe Fragen, etwa darum: Was hindert uns daran, zu glauben? Zum Beispiel die Unvereinbarkeit von Naturwissenschaften und den Wundern in der Bibel.“