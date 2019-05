FDP-Umfrage zur Europawahl : Hückeswagener wünschen sich europäische Gestaltung der Klimapolitik

Einige Hückeswagener wünschen sich eine europäische Gestaltung der Klimapolitik. Am 26. Mai steht die Europawahl an. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Hückeswagen Die Befragten durften auf einem Zettel maximal drei Antworten ankreuzen zur Frage „Was wünschst Du Dir für Europa?“.

Wenn es darum geht, Ideen und Wünsche für eine europafreundliche Politik zu machen, sind die Hückeswagener auskunftsfreudig. Zu diesem Ergebnis kommt die Hückeswagener FDP nach einer Straßenumfrage zur Europawahl am vergangenen Samstag. „Die Umfrage erhebt nicht den Anspruch, repräsentativ zu sein, sondern erfolgte nach dem Zufallsprinzip“, berichtet der Ortsvorsitzende Jörg Kloppenburg. Die Befragten durften auf einem Zettel maximal drei Antworten ankreuzen zur Frage „Was wünschst Du Dir für Europa?“. Ergebnis: die europäische Gestaltung der Klimapolitik (zwölf Prozent), eine echte gemeinsame EU-Außenpolitik (zwölf Prozent) und klare Regelungen für die Zuwanderung (elf Prozent) waren die Top-3-Wünsche für Europa, die die Hückeswagener an die Spitze wählten. Weitere Punkte, die die Hückeswagener ankreuzen durften: mehr Bürgerbeteiligung in der EU; Innovationen stärker fördern, Wirtschaftspolitik für Wohlstand in Europa, sichere Außengrenzen, stabiler Euro ohne gemeinsame Schulden, europäische Kommission verkleinern, kostenloser Schüleraustausch in ganz Europa, Berufsausbildung europäisch gestalten und Bürgerrechte in Europa stärken.