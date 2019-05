Katholische Gemeinde St. Mariä Himmelfahrt lud Jubilare ein : Jubelkommunikanten erinnern sich an Kriegsjahre

In der Pfarrkirche Hückeswagen nahmen die Jubilare an einer Festmesse teil. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Die katholische Gemeinde St. Mariä Himmelfahrt lud am Sonntag Gold- und Jubelkommunikanten zu einer gemeinsamen Festmesse ein. Beim anschließenden Mittagessen der 16 Jubilare im Gemeindehaus taute die Stimmung zwischen ihnen langsam auf – und verblasste Erinnerungen wurden wieder aufgefrischt.

„Schade“, sagte Regina Brunsbach, als sie sich im Gemeindehaus umschaute, wo an drei Gruppentischen die Jubilare bei einem heißen Teller Suppe beisammensaßen. „Ich bin enttäuscht, dass nur so wenige aus meinem Jahrgang gekommen sind.“ Gerne hätte die 58-jährige Goldkommunikantin nochmal ihre damaligen Weggefährten getroffen, die mit ihr am zweiten Aprilwochenende im Jahr 1969 die heilige Kommunion empfangen hatten. An diesen Tag und an die Vorbereitungszeit darauf können sie sich kaum noch erinnern, gestand sie. Auch Iris Krause (58), die im selben Jahr ihre Kommunion empfing, hat nur ganz wenige Erinnerungen. „Ich weiß nur noch, dass meine ganzen Verwandten von der Mosel damals gekommen waren und dass es ein schöner Tag war.“ Aber an Einzelheiten, über die halbjährige Vorbereitung oder ihre damaligen Kameraden, könne sie sich kaum erinnern.