Firmeneinweihung : Firma „Förster und Krause“ feiert Einweihung

Einweihung: Auch die beiden Geschäftsführer Dieter W. Krause (links) und Hans-Georg Förster waren bei der Feier mit von der Partie. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hücheswagen Vor genau sechs Monaten bezog die in Remscheid gegründete Firma „Förster & Krause“ ihren Neubau im Hückeswagener Gewerbegebiet West 2.

Den Umzug von Remscheid nach Hückeswagen haben die Inhaber der Firma „Förster & Krause“ nicht bereut. Im März 2018 gab es den ersten Spatenstich zum Bau des Firmengebäudes an der Clarenbachstraße im Industriegebiet Winterhagen-Scheideweg (West 2). Am 1. November konnten die Mitarbeiter planmäßig einziehen. Am Samstag feierte das Unternehmen, das sich mit Fördertechnik, Intralogistiksystemen und Lagertechnik befasst, offiziell Einweihung. „Wir hatten eigentlich mit sommerlichem Grillwetter gerechnet“, sagte Christine Förster (38) die zusammen mit ihrem Bruder Markus (36) die Firma in zweiter Generation weiterführen wird.

Gegründet wurde Förster & Krause vor 30 Jahren. Hans-Georg Förster und Dieter W. Krause leiten das Unternehmen. Für die Geschäftsführung ist der neue Standort noch ungewohnt. „Wir waren so lange in Remscheid, haben dort aber jahrelang vergeblich nach einem passenden Grundstück gesucht“, berichtete Christine Förster. Das neue 2400 Quadratmeter große Grundstück im Gewerbegebiet West 2 bietet dem Unternehmen nun ausreichend Platz und auch Reserve für künftige Erweiterungen. „Aufgrund des Standorts haben wir sogar eine technische Zeichnerin als neue Mitarbeiterin gewinnen können“, nennt Marketing-Expertin Christine Förster einen positiven Nebeneffekt. Und auch Bürohund Mortimer fühle sich dank der ländlichen Umgebung in West 2 pudelwohl.

INFO Entwicklung des Unternehmens Unternehmensgründung Gegründet wurde Förster & Krause 1989 als Vertriebsbüro für Lager- und Fördertechnik mit dem Schwerpunkt Lagertechnik. Schwerpunkt Im Laufe der Jahre verlagerte sich der Schwerpunkt gezielt zur Fördertechnik. Erweiterung Im Jahr 2002 kam eine Serviceabteilung hinzu. Standort Im November 2018 erfolgte der Umzug von Remscheid nach Hückeswagen.

Christine und Markus Förster freuen sich, dass ihr Vater und sein Partner die Investition in eine eigene Immobilie gewagt haben. Um das zu feiern, waren am Samstag alle Mitarbeiter samt Familien, Freunde, Verwandte sowie Geschäftspartner zur Einweihung eingeladen. Zu den mehr als 100 geladenen Gästen zählte Mitarbeiter Thomas Rudolph. Der SPS-Programmierer fühlt sich bereits wohl in der neuen Umgebung. „Mir kam der Umzug zugute, denn er erspart mir eine halbe Stunde Fahrt“, sagte der 45-Jährige aus Lindlar. Durch das neu gewonnene Platzangebot sei es nun problemlos möglich, Anlagen aufzubauen und zu testen.

„Das Arbeitsklima ist gut, die Arbeit macht Spaß, die Mitarbeiter haben viel Eigenverantwortung und können sich ihre Arbeitszeit selber einteilen“, berichtete Thomas Rudolph von den Freiheiten, die das moderne Unternehmen seinen Mitarbeitern einräumt.

In der großen Lagerhalle, in der am Wochenende zwei Fördertechnik-Anlagen als Anschauungsobjekte aufgebaut waren, sorgte DJ Funkcurator, alias Lukas Kraszewski mit Funk- und Soulmusik von original Vinylplatten für die richtige Stimmung. Ein kleiner Crèpes-Stand sowie Andreas Alhelm von „W & A Catering“ an der Live-Kochstation übernahmen die Bewirtung der Gäste.

Nach der Einweihungsfeier geht der Arbeitsalltag weiter. „Wir sind zufrieden mit der Auftragslage“, sagte Christine Förster. In der Vergangenheit hätten spannende Projekte abgesagt werden müssen, da die Kapazitäten nicht ausreichten. Dem steuert das Unternehmen mit dem Neubau nun entgegen. Zu den aktuellen Referenzen zählt unter anderem das automatische Kleinteilelager der Firma Pflitsch am Mühlenweg.