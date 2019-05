Hückeswagen : DLRG beschließt Abbau des Investitionsstaus

Hückeswagen Bei der Jahreshauptversammlung der DLRG in Hückeswagen wurde unter anderem über kommende Investitionen abgestimmt.

Neben den anstehenden Investitionen liegen die Schwerpunkte auf der Ausbildung und Förderung des Nachwuchses sowie der Mitglieder- und Sposorengewinnung. Die erste Aktion unter dem Motto „Ohne Brot kein Boot“ startete am Samstag vor der Bäckerei von Polheim am Etapler Platz. Die Bäckerei unterstützt von Mai bis Juli die DLRG Hückeswagen und spendet pro verkauftem „Rettungsbrot“ 40 Cent an den Ortsverein. Zu den nächsten Terminen der DLRG zählen das Drachenbootrennen am 20. Juni, das Sommerfest am 13. und 14. Juli sowie die Beteiligung am Altstadtfest im September.