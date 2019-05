Bundesweiter Erlebnistag : Einführen in die Kunst des Golfens

Dreibäumen Der Golfclub Dreibäumen lud Besucher, Kinder und Erwachsene zum bundesweiten Golf-Erlebnistag ein. Das unbeständige Wetter hielt viele ab.

Auf dem Platz tummelten sich vereinzelt Clubmitglieder in Begleitung einiger Besucher, die sie in die Kunst des Golfs einführten. „Das ist eine ganz schöne Anlage“, sagte Besucherin Anja Mayer. „Aber ich hätte mal besser eine Mütze und einen Schal mitgenommen.“ Die 48-jährige Wermelskirchenerin spielt schon lange mit dem Gedanken zu golfen. Bislang habe sich das aus beruflichen und zeitlichen Gründen nie ergeben, doch den bundesweiten Erlebnistag, an dem sich 400 Anlagen beteiligten, nutzte sie gerne, um sich selbst mal auszuprobieren – selbst bei nicht so schönem Wetter. „Golfen ist gar nicht so einfach, wie man glaubt“, sagte sie, die mit Trainer Graham Thomas das Putten ausprobierte. Das ist die Schlagtechnik, bei der der Ball auf kurze Distanz aufs Loch zurollt und nicht, wie etwa beim Pitch, im hohen Bogen über den Rasen, meist über ein Hindernis befördert wird. „Es kommt sehr auf die Koordinierung der Körperhaltung und Spannung an“, sagte Mayer, die nach wenigen Versuchen offenkundig schon gefallen an der Freiluft-Sportart gefunden hatte. In Begleitung von Clubmitglied Rainer Krause ging es nach dem Putten für Mayer zur Bahn 12, um Profi-Luft zu schnuppern. Auf der Par-3-Loch- Bahn wollte Mayer mal die Golf-Realität kosten – mit den langen Schlägen.