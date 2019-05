Hückeswagen : Ideensammler sind in der Innenstadt unterwegs

Raumerlebnisaktion im Rahmen der ISEK auf der Islandstraße. Karin Gärtner (links) und Uta Noll am Weberdenkmal. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Am Samstagnachmittag fand am Wilhelmplatz und der Islandstraße der erste von vier Raumerlebnisaktionstagen statt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es wird immer konkreter in Sachen Integriertes Stadtentwicklungskonzept. Nach der Auftaktveranstaltung am zweiten Märzwochenende, finden nun in schneller Reihenfolge im Mai vier sogenannte Raumerlebnisaktionstage an vier Schwerpunkten in Hückeswagen statt. Der Auftakt war am Samstagnachmittag am Wilhelmplatz und der Islandstraße, rund 30 Hückeswagener waren gekommen. Ebenfalls mit dabei war das Team rund um Ursula Mölders vom beauftragten Büro Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen aus Köln und mehrere Vertreter der Stadtverwaltung.

Geplant sei, sagte Mölders, zunächst für 45 bis 60 Minuten den Raum auf sich wirken zu lassen. „Es geht darum, einmal nicht im Alltag hier entlangzugehen, sondern ganz bewusst wahrzunehmen, was gut ist, was okay und was verbesserungsbedürftig“, sagte Mödlers. Im Anschluss daran würden die Ergebnisse, die die Teilnehmer auf dem von der Auftaktveranstaltung bekannten Klemmbrett notieren konnten, im Bürgerbüro ausgewertet. „Man kann so eine Raumerlebnisaktion natürlich auch interm im Planungsbüro machen, aber es ist natürlich wesentlich besser, wenn die Bürger mit im Boot sitzen“, sagte Mölders.

Da sich der Regen zum Glück verzogen hatte, blieben die Teilnehmer trocken und konnten sich in aller Ruhe auf die Gegebenheiten in der Fußgängerzone konzentrieren. Neben einigen Anwohnern oder Einzelhändlern/Gastronomen waren auch Bürger gekommen, die nicht direkt mit der Fußgängerzone zu tun hatten. Etwa Claudia Pille, die die Idee eines Perspektivenwechsels sehr gut fand. „Man wird ja schon fast ein wenig betriebsblind, wenn man immer nur hektisch durch die Islandstraße geht.“

So sei ihr direkt aufgefallen, dass dei Grünflächen am Wilhelmplatz nicht sehr einladend wirkten: „Das gefällt mir an sich sehr gut – die Einfriedung durch die Mauer stört aber. Ich finde, es sollte ebenerdig sein“, sagte Pille. Direkt betroffen war hingegen Sandra Loh, die im oberen Island ihr Bistro betreibt. „Natürlich konzentriere ich mich entsprechend vor allem darauf“, sagte Loh. Sie wünsche sich, die obere Islandstraße mehr zu beleben. „Vielleicht auch mit einem kleinen Platz beim Jägerdenkmal, so dass man sich auch in die Sonne setzen kann.“

Sie denke insgesamt nicht in zu großen Dimensionen, sagte Loh. „Ich finde, dass wir eine sehr schöne Stadt haben – die eben nur aufgehübscht werden muss.“ Ihrer Meinung nach gehörte dazu aber nicht nur die Schönheit der Fußgängerzone. „Man muss sich auch um die Leerstände kümmern. Das ist für die Fußgängerzone auch ein ganz wichtiges Thema, finde ich“, sagte Loh.