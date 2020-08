Kommunalwahl in Hückeswagen : Persians erste digitale Wahlkampf-Diskussion

Hückeswagen Das Thema „Wirtschaft in Hückeswagen“ stand jetzt im Mittelpunkt bei einer digitalen Diskussionsrunde mit dem Bürgermeister. Vor der Kommunalwahl am 13. September folgen zwei weitere.

Mit der Diskussionsveranstaltung „Gemeinsam im Gespräch” zum Thema „Wirtschaft in Hückeswagen” startete Bürgermeister Dietmar Persian in dieser Woche seine digitale Diskussionsreihe. Etwa 120 Zuhörer nahmen über die Kommunikationsplattform Zoom oder Facebook an dem Videostream teil, in dem sich Persian mit Ina Huisman, Geschäftsführerin der Firma Helmut Pfeiffer GmbH & Co.KG, Bäckermeister Jörg von Polheim und Peter Recknagel, Geschäftsführer der Recknagel Präzisionsstahl GmbH, unterhielt. Der Amtsinhaber, der am 13. September für eine weitere Legislaturperiode gewählt werden will, hat in Corona-Zeiten die digitale Diskussionsform mit den Hückeswagenern entdeckt. Er will aber auch auf den normalen Straßenwahlkampf nicht verzichten.