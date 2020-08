Polizei im Oberbergischen Kreis : Falscher Polizist warnt vor „schwarzem Afrikaner“

Radevormwald / Hückeswagen Die Polizei im Oberbergischen Kreis warnt vor einer neuen Masche, mit der Trickbetrüger versuchen, vor allem ältere Menschen zu übertölpen und um ihr Geld zu bringen.

Ein Unbekannter hatten bei einer 83-jährigen Frau in Lindlar angerufen, sich als Polizeibeamter ausgegeben und der Seniorin eine Räuberpistole aufgetischt: Angeblich sei ein „kräftig gebauter Schwarzafrikaner in der Nachbarschaft unterwegs, der in Häuser einbreche und Frauen Betäubungsmittel ins Gesicht sprühe. Der Anrufer fragte daraufhin, ob die alte Dame Goldbarren und Bargeld im Hause habe.