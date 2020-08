Mahnwache in Hückeswagen : Demonstration gegen Rassismus

Zirka 100 Menschen zogen in einer Demonstration am Donnerstagabend durch die Stadt, um im Vorfeld der Kommunalwahl gegen Rassismus und für Toleranz zu demonstrieren. Foto: Hans-Dieter Schmitz

Hückeswagen Zum dritten Mal hatte die Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ am Donnerstag viele Hückeswagener und auch Auswärtige auf die Straße bekommen, um gegen Rassismus und für mehr Toleranz zu demonstrieren.

Es werden immer mehr: Bei der ersten Mahnwache der Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ vor zwei Wochen waren 50 Hückeswagener an der Friedensstele auf dem Etapler Platz, um gegen Rassismus und für Toleranz einzustehen. Die Menschenkette in der Woche darauf bildeten bereits 80 Menschen. Und zur Demonstration am Donnerstagabend zogen an die 100 Hückeswagener und Auswärtige in einem „lauten Protestzug“ durch die Altstadt. Die Teilnehmer hatten sich mit Flaggen, Trommeln, Musikinstrumenten sowie Töpfen und Kochlöffeln ausgestattet, um vom Bahnhofsplatz über das Island und durch das Goethetal zurück zum Bahnhofsplatz zu ziehen. Das erklärte Ziel der Bürgergruppierung, nämlich lautstark gegen Rassismus und die Kandidatur der AfD für den Hückeswagener Stadtrat auf der Straße Präsenz zu zeigen, sei damit erfüllt worden, hieß es seitens der Veranstalter. Zudem verfolgten zahlreiche Hückeswagener den Protestzug an den geöffneten Fenstern. Foto: Hans-Dieter Schmitz