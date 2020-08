Schulstart in Hückeswagen : Einschulung unter Corona-Bedingungen

Am Donnerstagnachmittag wurden die Fünftklässler an der Montanusschule offiziell begrüßt: vorne die Klasse 5a mit Lehrerin Luisa Hartmannsberger und hinten die 5b mit Lehrerin Patricia Jantke. Foto: Weitzdörfer Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen 33 neue Fünftklässler feierten im Forum der Montanusschule ihren offiziell ersten Schultag. Zum ersten Mal seit 14 Jahren gibt es wieder zwei Klassen.

Der wichtigste Tag des Jahres für die neuen Schülern der Montanusschule war gleich in zweierlei Hinsicht herausfordernd. Nicht nur, dass es am Donnerstagnachmittag drückend heiß war, auch die Corona-Schutzmaßnahmen ließen die Einschulungsfeier im Forum an der Weststraße etwas anders ausfallen als gewohnt. Anders war aber auch, diesmal jedoch im erfreulichen Sinne, dass in diesem Schuljahr zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder zwei fünfte Schulkassen an der Hauptschule starten können.

„Es freut uns sehr, dass wir 33 neue Schülerinnen und Schüler begrüßen dürfen“, sagte Karlheinz Rennau vom Leitungsteam der Schule. Die Klassen seien zudem klein, so dass corona-konformer Unterricht kein Problem sei. Und auch der Stundenplan sei mit 30 Wochenstunden nahezu vollständig. Allerdings gebe es natürlich dennoch einige Einschränkungen wegen der Pandemie zu beachten, sagte Rennau weiter. So seien etwa die Sechstklässler, die sich ihren Mitschülern sonst als Paten im Rahmen der Einschulungsfeier vorstellten, in diesem Jahr nicht dabei. „Aber keine Sorge, sie werden bald mit Euch in Kontakt treten“, versicherte Rennau.

Info Hauptschule mit rund 200 Schülern Montanusschule An der zweizügigen Hauptschule an der Weststraße werden derzeit zirka 200 Schüler unterrichtet. Ganztag Die Montanusschule bietet an drei Nachmittagen ein Ganztagsangebot an – mit Unterricht, aber auch anderen Aktivitäten. Kontakt Montanusschule, Weststraße 41, ☏ 02192 2133, E-Mail an montanusschule@t-online.de www.montanusschule.de

Auch sonst gab es am Donnerstagnachmittag nicht das gewohnte Programm für die neuen Fünftklässler. Es wurden lediglich zwei kurze Filme abgespielt, die einige Impressionen von Klassenfahrten und Ausflügen zum Skifahren zeigten. „Wir haben den neuen Schülern im Vorfeld eine Broschüre zukommen lassen, in denen bereits die Klassenaufteilungen bekanntgegeben und auch einige Merkmale unserer Schule präsentiert wurden“, sagte Rennau.

Im Anschluss stellten sich die beiden neuen Klassenlehrerinnen ihren Schülern vor. Jede mit einem kleinen Gedicht, die auf humorvolle Weise einen Ausblick auf den künftigen Schulalltag gaben. „Die kommenden sechs Jahre sollen ein Wir sein, bestehend aus Freundschaften, Gemeinschaft und Lernen“, sagte etwa Luisa Hartmannsberger, die die Klasse 5a übernimmt. Die Lehrerinnen wünschten ihren neuen Schülern zudem viel Spaß in der Schule, viele interessante und lehrreiche Dinge und eine gute Klassengemeinschaft.

Dann begleiteten sie die Jungen und Mädchen in die Klassenräume, um sich erstmals die neue Umgebung anzusehen. Die Eltern konnten derweil bei kühlen Getränken auf ihre Kinder warten und den Förderverein kennenlernen.

„Der gesellige Aspekt fällt in diesem Jahr leider weitgehend aus, das ist natürlich auch dem Hygieneschutz geschuldet“, bedauerte Rennau. Es sei fraglos anstrengend, den ganzen Tag mit der Maske im Unterricht zu sein. Dennoch hoffe er, dass die Montanusschule gut durch die nächsten Wochen und Monate kommen würde.

An die neuen Fünftklässler gewandt, sagte er: „Ihr habt jetzt 30 Stunden pro Woche Zeit. Zeit, um neue Geheimnisse der Welt kennenzulernen, aber auch um neue Freunde zu finden.“ Das Kollegium freue sich auf die neuen Mitglieder der Schulgemeinschaft. „Da sind aber auch noch etwa 160 andere Schüler, die sich genauso auf Euch freuen.“