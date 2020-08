Hückeswagener Orts- und Straßennamen : Seit 50 Jahren in der grünen Idylle

Oberdorp Das Ehepaar Dr. Jürgen und Gisela Hager lebt seit Anfang 1970 in Oberdorp. Dabei wollte die junge Familie eigentlich direkt aus der Hofschaft bei Scheideweg wieder wegziehen. Doch die Söhne verhinderten das.

Oberdorp Wer heute im Gewerbegebiet West 2 (Winterhagen-Scheideweg) unterwegs ist, würde eigentlich nicht erwarten, dass sich direkt dahinter mit der Hofschaft Oberdorp ein sehr idyllisches Fleckchen Hückeswagen befindet. Wenn man an Firmen wie arcus Treppen, Setolite Lichttechnik oder der Messerfabrik Neuenkamp vorbeifährt, hat man den Eindruck, dass hier nur viele mittelständische Unternehmen ansässig sind. Ruhig ist es dort allerdings auch, denn typische Geräusche eines Industriegebiets sind kaum auszumachen. Höchstens fallen einem die Gebäude und die vielen Lkw ins Auge. Dann quert man die Clarenbachstraße, kommt an einer Pferdekoppel vorbei – und fährt die Sackgasse entlang in die ruhig gelegene Hofschaft mit ihren zirka ein Dutzend Häusern hinein. Während der Hoch-Zeit der Corona-Krise waren die Chancen in Oberdorp dabei nicht schlecht, gegen 19 Uhr von Lothar Vandenherz’ Trompetenspiel begrüßt zu werden.