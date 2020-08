Absolventen aus Hückeswagen und Radevormwald : Helios-Azubis haben Examen bestanden

Wipperfürth Unter den neuen Pflegerinnen und Pflegern sind Katarina Rau und Johanna Walter aus Hückeswagen und die Radevormwalderin Lejla Grahovic.

Drei Jahre Theorie und Praxis liegen hinter den Auszubildenden, dabei lernten sie Patienten bedarfsgerecht zu unterstützen, Infusionen anzuschließen, Verbände zu wechseln, Tabletten zu stellen, die professionelle Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Dienst und stets ein offenes Ohr für die Bedürfnisse und Sorgen der Patienten zu haben. Jetzt erhielten sie in der Katholischen Pflegeschule Bergisches Land in Bensberg nach bestandenen schriftlichen, mündlichen und praktischen Prüfungen ihr Examenszeugnis.

„Hinter den Absolventen liegt eine aufregende und abwechslungsreiche Ausbildung mit vielen Stunden Theorie sowie mit zahlreichen Praxiseinsätzen in unterschiedlichen Fachgebieten der Klinik“, berichtet Janine Schulze. Ausgestattet mit dem nötigen Fachwissen seien die neuen Fachkräfte jetzt für den Berufsalltag gerüstet. „Ich freue mich, dass wir fünf der Absolventinnen und Absolventen als neue Mitarbeiter bei uns in der Klinik begrüßen dürfen“, sagt Klinik-Geschäftsführer Adrian Borner aus Hückeswagen. „Die Ausbildung von Gesundheits- und Krankenpflegern in unserem Krankenhaus hat für uns einen besonderen Stellenwert, da wir für die Zukunft unserer Klinik ausbilden. So stellen wir hervorragend geschulten Nachwuchs in der Pflege sicher.“ Die zwei weiteren Absolventen orientieren sich in anderen Fachbereichen.