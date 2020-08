Fußball in Hückeswagen : B-Jugend des Raspo ist glücklich über Saisoneinstieg

Hückeswagen Mit einem Testspiel gegen die SGS Essen endete für die B-Juged des RSV 09 Hückeswagen der monatelange „Fußball-Entzug“ unter Wettkambedingungen. Auf dem Sportplatz in Hämmern trennten sich die Teams 2:2.

In ihrem ersten Vorbereitungsspiel auf die kommende Saison unter strengen Auflagen trafen die Hückeswagener auf der Sportanlage des TSV Hämmern auf die SGS Essen – der Verein ist durch seine Damenmannschaft bekannt, die in der Bundesliga spielt und vor kurzem im DFB-Pokalendspiel erst im Elfmeterschießen gegen Seriensieger VfL Wolfsburg verlor. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet absolvierten in der Jugendherberge Wipperfürth ein dreitägiges Trainingslager und hatten sich den Raspo als Testgegner ausgesucht.

Angesichts von knapp 32 Grad einigten sich beide Seiten auf eine verkürzte Spielzeit von vier mal 15 Minuten, in der die Teams auf Augenhöhe waren: Am Ende stand ein gerechtes 2:2-Unentschieden. „Alles in allem war das ein gelungener Start in die neue Saison“, betonte RSV-Jugendleiter Matthias Happel.