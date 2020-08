Bürgermonitor in Hückeswagen : Vermeidbarer Umweg für die Blutspender

Hückeswagen Verärgerung bei manchen Autofahrern: Die Baustelle Kölner Straße ist zwar beendet, die Umleitungsschilder standen am Mittwochabend aber noch. Deswegen mussten sie mitunter mehr Kilometer zur DRK-Blutspende fahren, als notwendig gewesen wären.

Das sorgte am Mittwochnachmittag und -abend bei dem einen oder anderen Autofahrer doch für Unverständnis und Ärger: Manche von ihnen, die zur Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Realschule gekommen waren, waren der Beschilderung gefolgt und hatten einen größeren Umweg gefahren. Wie offenbar auch Stefan Stawicki. Denn an mehreren Stellen im Stadtgebiet stehen noch Schilder, die auf die wegen einer Baustelle gesperrten Kölner Straße hinweisen. „Ein Bekannter hat uns aber gesagt, dass es auf der Kölner Straße keine Baustelle mehr gibt und sie frei und durchgängig befahrbar ist“, berichtete der Hückeswagener am Bürgermonitor unserer Redaktion. Auf der Rückfahrt von der Blutspende stellte er dann selbst fest, dass die Durchfahrt in Richtung Stadtzentrum im Bereich der unteren Einfahrt zum Friedhof wieder offen ist.