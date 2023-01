Rosenmontagszug in Hückeswagen Mitstreiter gesucht für den Rä-Te-Ma-Teng

„Nach jetzt drei Jahren ohne Rä-Te-Ma-Teng wollen wir am 20. Februar die Tradition des Kinderrosenmontagszugs wieder aufnehmen“, berichtet Holger Schmidt, der seit einigen Jahren den Rä-Te-Ma-Teng organisiert. „Auch wenn leider viele Dinge nicht so sind, wie wir uns alle es wünschen, so möchten wir für die Kinder wieder einen schönen Zug auf die Beine stellen und hoffen, dass sich viele wieder beteiligen.“ Deshalb ruft die Kolpingsfamilie alle Vereine, Schulen und Privatgruppen, wie Freundeskreise, Nachbarschaften, Stammtische etc., auf, am Hückeswagener Rosenmontagszug aktiv teilzunehmen. Schmidt appelliert: „Kommt und macht mit, habt Spaß an der Freud‘, egal, ob als Fußgruppe oder sogar mit einem Fest-/Karnevalswagen.“ Die Zugteilnehmer werden von der Kolpingsfamilie unterstützt: Alle aktiven Gruppen werden kostenfrei mit einer Grundausstattung an Wurfmaterial versorgt, und die für die TÜV-Erstabnahme der Karnevalswagen anfallenden Kosten in Höhe von etwa 150 Euro werden erstattet.