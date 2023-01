Sitzungen, Biwaks und mehr So feiert Wassenberg 2023 Karneval

Dabei war auch das kleine, aber sehr kreative Format des Karnevalsbattles in der Session 2021/2022 eine durchaus witzige Angelegenheit: Die Karnevalsgesellschaft Kongo Wassenberg ließ ihr Prinzenpaar Thomas und Gabi Windeln am Altweibertag im Sitzungssaal des Rathauses gegen Bürgermeister Marcel Maurer antreten – und die drei Akteure im jecken Geschehen machten ihre Sache äußerst prima. Jetzt allerdings gibt es bei den Kongolesen wieder ein Programm, in dessen Mittelpunkt das Prinzenpaar Jörg Savio und Toni Ferreira steht. Proklamiert ist das Paar schon, zum weiteren Sessionshöhepunkt dürfte die Kostümsitzung am Samstag, 14. Januar, werden. Für diese Sitzung gibt es noch Karten für die Kurzentschlossenen. Zum traditionellen Prinzenbiwak lädt der Kongo am Sonntag, 15. Januar, ein. Frauenpower ist am 10. Februar angesagt, am 12. Februar sind die Kinder an der Reihe. Während Altweiber am 16. Februar gefeiert wird, heiratet das Prinzenpaar im Ornat am 17. Februar. Der Kaffeeklatsch am 18. Februar und der große Tulpensonntagszug am 19. Februar beschließen die Session. Wer beim Rosenmontagszug mitmacht, hat die Chance, Preise zu gewinnen. Mehr unter www.kgkongo.de.