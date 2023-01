Schlüsselübergabe in der Hückeswagener Pfarrcaritas Neue Lotsinnen für die Caritas-Beratung

Die Caritas ist mehr als eine Organisation. „Sie ist eine Grundhaltung gegenüber Menschen – besonders gegenüber Menschen in Not. Die Caritas sieht ihre Aufgabe darin, den Menschen ohne Ansehen von Herkunft, Status oder Religion mit Liebe und Achtung zu begegnen.“ So steht es auf der Internetseite der Caritas – und nach diesem Grundsatz arbeiten auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter. In der Schloss-Stadt gibt es seit Jahresbeginn zwei neue Lotsinnen, die die Caritas-Sprechstunde der katholischen Pfarrgemeinde fortführen werden. Ute Hermann und Lioba Kotthoff übernehmen die Aufgabe von Elisabeth Böhlefeld und Anneliese Thiemann. Die offizielle Schlüsselübergabe fand jetzt im Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde an der Weierbachstraße statt.