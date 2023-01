In diesem Jahr ziehen sie wieder durch die Thomasstadt Vorfreude auf den Rosenmontagszug

„Kempsche Jecke trecke“ heißt es am Rosenmontag, wenn der närrische Lindwurm durch die historische Altstadt zieht. Die Lust auf Karneval nach zwei Jahren ohne die fünfte Jahreszeit ist offensichtlich groß. Denn als der Kempener Karnevalsverein (KKV) am Dienstagabend im kleinen Kolpingsaal zu seiner Info-Veranstaltung für den Rosenmontagszug am 20. Februar bat, war fast kein Stuhl mehr frei. „Ich freue mich über das große Interesse. Damit hatte ich nicht gerechnet“, sagte Prinz Thomas I. (Härtel), der beim KKV für die Organisation aller Veranstaltungen zuständig ist.