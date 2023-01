Nachspiel nach schwerem Unfall in Hückeswagen Illegales Rennen war vor Gericht nicht zu beweisen

War es ein illegales Autorennen auf der Kreisstraße 1, das am Ende beiden Beteiligten zum Verhängnis wurde, einen Verletzten und hohen Sachschaden forderte? Im Ermittlungsverfahren war die Staatsanwaltschaft davon ausgegangen, entsprechend lautete die Anklage. In der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht in Wipperfürth ließ sich der schwerwiegende Vorwurf jetzt jedoch nicht erhärten, der 22-jährige Angeklagte aus Remscheid kam mit einer Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung glimpflich davon. Das war ihm offenbar auch bewusst, jedenfalls nahm er das Urteil noch im Gericht an; es ist damit rechtskräftig. Es ging um einen Vorfall in der Nacht zum 19. Juni vorigen Jahres. Der junge Remscheider hatte mit Freunden einen schönen Abend an der Bever verbracht. Kurz nach Mitternacht brachen alle nach Hause auf. Der nun Angeklagte und sein damals bester Freund, ein 19-jähriger Hückeswagener, machten sich gemeinsam auf den Weg – der Jüngere auf seinem Motorrad, der Remscheider in seinem VW Golf. Auf der K 1 in Richtung Remscheid waren beide sehr schnell unterwegs, wie ein als Zeugen geladenes Paar aussagte, dessen Auto damals zuerst von dem Motorrad und dann von dem Golf überholt worden war – mitten im Überholverbot.