Konzert in Hückeswagen „Fragile Matt“ gastieren im Kultur-Haus Zach

Ihre musikalischen Sporen verdiente sie sich während ihrer Auslandsaufenthalte als Orchestergeigerin in England und den USA. In Fairfield, Connecticut, kam sie 2000 auf einem Workshop des legendären irischen Geigers Kevin Burke mit der traditionellen irischen Musik in Berührung, die sie seitdem nicht mehr losgelassen hat. So ist ihr präzises und schwungvolles Geigenspiel mittlerweile auf vielen Sessions und Fiddle-Workshops zwischen Köln und Donegal zu finden. „Ihre ausdrucksstarke, gefühlsbetonte Stimme hat sie sich durch ihre langjährige Chorerfahrung weiter ausgebaut.“, versichert Noppenberger. Karten zum Preis von zwölf Euro gibt’s im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de, an der Abendkasse kosten sie 15 Euro.