Kultur in Hückeswagen Volles Haus beim humorvollen Jahresabschluss

Am vorletzten Tag des Jahres öffnete das Kultur-Haus Zach noch einmal seine Türen, um zwei amüsante Stunden anzubieten. Was auch von vielen Menschen angenommen wurde, so dass das Haus praktisch ausverkauft war, als die Kölner Kabarettistin Monika Blankenberg die Treppe herunterkam und direkt in ihr Programm einstieg. Es ging ums Älterwerden, das Programm hieß: „Lebensfreude altert nicht“.