Hückeswagener lassen das Jahr sportlich ausklingen 39. ATV-Silvesterlauf fand trotz Sturmwarnung statt

Die Trail-Rider starteten zu einer gemütlichen 15-Kilometer-Rundfahrt durch die Karquelle. „Die Geselligkeit steht im Vordergrund, und wir wollen ja heute nicht allzu dreckig werden“, sagten die Gruppenleiter Patrick Erbach und Jens Friedrich lachend. Mit ihren Radsport-Kollegen planen sie schon die Teilnahme an der „Night on Bike“ in Radevormwald sowie am 24-Stunden-Rennen in Duisburg 2023. Die Triathleten bereiten sich aktiv auf einen Neustart des ATV-Triathlons nach zweijähriger Corona-Pause vor. „Den 13. August solltet ihr euch daher vormerken“, kündigte Holger Stoffel schon an. Nach dem Lauf kamen die Sportler noch zu einem Umtrunk im Jugendraum der vereinseigenen Halle zusammen.