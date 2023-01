Unterwegs mit einer Hückeswagener Zustellerin „Ich bin mein eigener Herr und flexibel“

Zusammen mit ihrem Mann Jörn bedient Melanie Börsch gleich drei Bezirke: Zunächst geht’s an die Goethestraße, wo gegen 2.45 Uhr die erste Zeitung im Briefkasten landet, und in den Bereich um die Gerhart-Hauptmann-Straße, während ihr Mann den restlichen Fürstenberg übernimmt. Danach führt ihr Weg sie in die Straßen rund um die Realschule, und zum Abschluss wird auf Wiehagen am Brunnenweg, Zur Landwehr, Waager Delle und Waager Hohlweg zugestellt. Das Zustellen macht sie alles zu Fuß, so dass täglich gut 15 Kilometer zusammenkommen. „Die letzten Zeitungen werfe ich dann an der unteren Wiehagener Straße ein“, berichte Melanie Börsch. Weil die Briefkästen aber auf ihrem Heimweg liegen, fährt sie diese mit dem Wagen an. Bis spätestens 6 Uhr ist in der Regel auch die letzte BM bei den Abonnenten.