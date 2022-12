Weihnachtsverlosung in Hückeswagen Das Auto gibt’s für Losnummer 73.044

Unter der Aufsicht der Hückeswagener Rechtsanwältin Petra Gutowski, einiger Einzelhändler und von Moderator Stephan Lapp, der schon alle drei Zwischenziehungen an den verkaufslangen Samstagen am Wilhelmplatz moderiert hatte, waren diese Losnummer und die der übrigen neun Hauptpreise am Donnerstagnachmittag, ab 17 Uhr, erstmals seit drei Jahren wieder mit Publikum gezogen worden. Bis 2001 waren die zehn Hauptgewinne inklusive des Autos am Wilhelmplatz unter freiem Himmel ermittelt worden, ab 2002 dann in der (frostigen) Glashalle am Bürgerbüro, ehe die zehn Losnummern von 2017 bis 2019 im Kultur-Haus Zach inklusive eines musikalischen Rahmenprogramms ausgelost wurden. Ab 2020 machte jedoch das Coronavirus solchen Präsenzveranstaltungen unmöglich; gezogen wurden die zehn Hauptpreise in den Räumen der Rechtsanwältin oder, wie im vorigen Jahr, in „Rita’s Weinlädchen“.