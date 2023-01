An Silvester in Hückeswagen Schäferhund beißt Mischling – Halterinnen schauen weg

Was war geschehen? Das Jahr ausklingen lassen wollte der Hückeswagener mit einem Spaziergang mit seinem Mischlingshund Pepsi. Der 13-jährige, mittelgroße Rüde und sein Herrchen befanden sich gegen 13.30 Uhr auf einer Wiese nahe dem Wanderparkplatz Scheideweg, als am Waldrand zwei Frauen und ein frei laufender brauner Belgischer Schäferhund auftauchten. Der rannte plötzlich auf Pepsi und den Mann zu. „Er umkreiste mich und meinen angeleinten Hund mehrfach und griff Pepsi dann an“, schreibt der Hückeswagener. Er hatte um Hilfe geschrien und auch die beiden Frauen am Waldrand angesprochen, in denen er die Halterinnen des Schäferhunds vermutete und die er auf 20 bis 25 Jahre schätzt, wie sein Schwager berichtet. „Aber sie haben nichts gesagt, nur zugeschaut und sich dann umgedreht und sind gegangen.“