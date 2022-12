Hückeswagener Firma will bald wieder produzieren Neustart nach Großbrand in Scheideweg

Das Unternehmen ist ein spezialisierter Maschinenbauer für robotergestützte Anlagen für die Oberflächenbearbeitung. „Unsere Maschinen schleifen und polieren – alles, was am Auto oder Haus glänzen soll, kann von uns glänzend gemacht werden“, erläutert Bullach. Auf der einen Seite werden die Maschinen in West 2 gebaut, aber seit 2018 ist auch die Lohndienstleistung im Portfolio des Hückeswagener Unternehmens. „Im vergangenen Jahr sind wir in einer anderen Halle hier in Hückeswagen untergekommen. So konnten wir den Maschinenbaubereich unseres Angebots zumindest im kleineren Umfang weiterhin anbieten“, sagt Bullach. Der Lohndienstbereich habe indes in den vergangenen Monaten nicht angeboten werden können.