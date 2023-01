Filmemacher hat große Pläne Hückeswagener plant Dokumentarfilm über Musiker Sinan Köylü

Die Liebe zum Filmemachen ist dem Hückeswagener dabei nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden. „Ich habe zwar schon immer gerne Filme geguckt, aber als Jugendlicher hatte ich kein besonderes Interesse am Filmemachen gehabt“, versichert Maciejok. „Ich wünsche, es wäre so gewesen.“ Erst später, als er 24 Jahre alt war und Maschinenbau studiert hatte, habe er mit seiner Spiegelreflexkamera ein Musikvideo für Freunde gedreht. Und dabei war er auf den Geschmack gekommen. „Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich das unbedingt beruflich machen wollte“, sagt der 34-Jährige. Daraufhin habe er sich nach Studienmöglichkeiten umgesehen und sei in Mainz fündig geworden. Vor drei Jahren hat er sein Studium beendet, die Selbstständigkeit ist geblieben.