Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Zwei Konzerte und Kino am ersten Januar-Wochenende

Der Trägerverein des Kultur-Hauses Zach geht im neuen Jahr direkt „in die Vollen“: Für das erste Januar-Wochenende sind gleich drei Veranstaltungen vorgesehen. Am Freitag, 6. Januar, 20.30 Uhr, steht ein Unplugged-Konzert mit den Musikern Benedikt Anhalt und Jens Olaf Mayland an. Die beiden Künstler stehen seit mehr als zehn Jahren gemeinsam auf der Bühne und sind auch in Hückeswagen keine Unbekannten, denn sie waren bereits mehrfach mit der Johnny-Cash-Tribute-Band „Just Cash“ zu Gast an der Islandstraße. Seit geraumer Zeit bestreitet das Duo zum Jahresstart ein Konzert unter dem Titel „Live-Probe“ mit jeder Menge bekannter Songs, das erstmals im Kultur-Haus Zach stattfindet. Karten im Vorverkauf gibt’s für 14 und an der Abendkasse für 17 Euro.