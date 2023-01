Rheinisch-Bergischer Kreis BAV startet „Bergische Mehrweg-Community“

Vorerst werden vier der namhaften Mehrwegsystem-Anbieter sowie die Möglichkeit der Befüllung des eigenen Bechers als auch eines individuellen Filialbechers in der interaktiven Karte, die gemeinsam mit dem Entwickler, der Regio iT Gesellschaft für Informationstechnologie mbH, konzipiert wurde, dargestellt und Verkaufs- und Annahmestellen mit geobasierten Daten gelistet. So kann der Konsument einfach herausfinden, wo ein Mehrwegsystem angeboten wird und in diesem Fall auch weitere Informationen wie Anbieter, Adresse und Öffnungszeiten abfragen. Ebenfalls haben hier alle regionalen, gastronomischen Betriebe die Möglichkeit sich mit Ihrem ausgewählten System listen zu lassen, um dem Konsumenten den Verzehr so einfach wie möglich zu machen. Aspekte der Nachhaltigkeit und der Ressourcenschonung werden so in den Fokus alltäglichen Handelns gerückt.