Wassenberger Programm für 2023 Kultur pur im neuen Jahr

Wenn Jürgen Laaser, Geschäftsführer der Wassenberger Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH, und sein Team mit Sabrina Martin und Gaby Jansen damit beschäftigt sind, Veranstaltungen aller Art für und in Wassenberg zu planen, dann ist jeder in seinem Element. In Sachen Kunst und Kultur macht der Stadt so schnell niemand etwas vor. Wassenberg profitiert davon, dass ein gewisser Ruf weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Jürgen Laaser sagt dabei: „Hier müssen es nicht unbedingt die großen Veranstaltungen sein. Hier funktionieren auch kleinere Events, denn die Leute wissen, dass es Qualität gibt.“ Laaser schöpft dabei aus seinem großen Erfahrungsschatz, das ist klar, aber er weiß ganz genau, was zu einer kleinen Stadt wie Wassenberg passt.