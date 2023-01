Hückeswagener Unternehmen eröffnet Kantine für Mitarbeiter und Auswärtige Firma Pflitsch lädt zum Essen ein

Roland Lenzing ist bereits „Feuer & Flamme“ für die neue Kantine im Werk II, die in wenigen Tagen den Betrieb aufnehmen soll. Und genauso heißt sie auch. Der Schriftzug ist überall zu finden – etwa im Ausgabebereich, auf der Eingangstür, im Flur davor, den der geschäftsführende Gesellschafter in Anlehnung an den „Walk of Fame“ in Hollywood schmunzelnd „Walk of Flame“ nennt, und sogar an den Parkschildern auf dem Besucherparkplatz vor dem rechten Werkstor. Das ist ab dem 9. Januar montags bis freitags zur Essenzeit von 11.30 bis 14.30 Uhr geöffnet, so dass auch auswärtige Gäste die werkseigene Kantine, die über 88 Plätze verfügt, nutzen können. Lenzing denkt da vor allem an die Mitarbeiter der Firmen im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg, entlang der Industriestraße und künftig in West 3. Aber auch Passanten oder Lkw-Fahrer, die hier vorbeikommen, können sich zur Mittagszeit stärken.