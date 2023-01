Karneval in Solingen Jecken freuen sich auf „normalen“ Sessions-Höhepunkt

Zum jecken Veranstaltungsreigen zählen auch der karnevalistische Jubiläumsabend des Höhscheider Karneval Vereins am Samstag, 28. Januar, um 17.11 Uhr im Walder Stadtsaal, die Karnevals-Kostüm-Party der Karnevalspiraten in der WMTV-Halle am Samstag, 4. Februar, deren Kinderkarneval tags drauf am selben Ort sowie der Kinderkarneval von Tanzgruppe Klingenstadt (Walder Stadtsaal) und Showgarde (WMTV-Halle), jeweils am 12. Februar. Und schließlich lädt die Prinzengarde Blau-Gelb zum Auftakt des Karnevals-Höhepunkts am 16. Februar zur Weiberball-Party in die Ohligser Festhalle ein. Nur die KG Muckemau hat ihre traditionelle Galasitzung, die am letzten Januar-Wochenende stattgefunden hätte, bereits frühzeitig abgesagt.