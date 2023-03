Musikschule Hückeswagen Abschiedskonzert für Geigenlehrerin

Josefin Flohr, Luise Escher und Merle Brüggemann demonstrierten zusammen mit ihrer Lehrerin sehr gekonnt, was ein „Loop-Konzert“ ist. Marie Schäfer spielte danach ein lustiges Medley aus „Spooky Scary Skeletons“ und „Müllerskuh“, ehe Josefin Flohr die „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven erklingen ließ. Luise Escher spielte dann mit Papa Phillip Escher an der Gitarre und Sara Ehmendörfer am Klavier das Lied „Ewigkeit“ der Outbreak-Band.