Nachhaltiger Basar in Hückeswagen Besucher begeistert über die große Auswahl

Die ersten Kindersachen-Basare wurden von Eltern der ehemaligen Gemeinschaftsgrundschule an der Kölner Straße organisiert. Später verlagerte sich der beliebte Basar ins Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde an der Lindenbergstraße, wobei der Förderverein „Zukunft Jugend“ als Gastgeber fungierte. Auch am Samstag waren die Vereinsmitglieder von „Zukunft Jugend“ vor Ort, um im Foyer Waffeln, Laugenbrezeln, Kaffee und Kuchen zu verkaufen. Für die Bereitstellung der Räumlichkeiten gehen zehn Prozent aus dem Verkaufserlös des Basars an den Verein. Jetzt, wo die Gemeinde nach langer Suche mit Leo Kleinhans einen neuen Jugendleiter gefunden hat, blicken die Mitglieder wieder optimistisch in die Zukunft. „Jetzt weiß man wieder, wofür man das macht“, sagte Fördervereinsvorsitzender Michael Weber. Immerhin ist der Verein „Zukunft Jugend“ dafür gedacht, die Jugendarbeit der Kirche und auch die Stelle des Jugendleiters finanziell zu unterstützen. „Leo hätte natürlich heute auch geholfen, er ist aber auf Konfi-Freizeit“, erklärte Michael Weber die Abwesenheit des Jugendleiters.